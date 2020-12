Si sente male nel bar, muore ex giocatore del Campobasso calcio

Si trovava all’interno di un bar tabacchi di via Marconi, al centro di Campobasso, quando all’improvviso si è accasciato a terra. Immediatamente sono scattati i soccorsi ma quando i volontari della Croce Azzurra sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. E’ morto così, all’interno di un bar tabacchi del centro, un uomo di 82 anni, molto conosciuto in città per essere stato un ex calciatore del Campobasso sul finire degli anni ’60. Dopo la sua carriera da attaccante, aveva lavorato alla Sam di Bojano. Sul posto è arrivata anche una pattuglia della Polizia Locale per accertare l’episodio ed è stato allertato il magistrato di turno. E’ probabile che a stroncare la vita dell’uomo sia stato un infarto fulminante. Inutili sono stati i tentativi di rianimarlo da parte di alcune persone presenti sul posto.