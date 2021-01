Non c’è stato nulla da fare per un 59enne colto da un infarto mentre nel pomeriggio di oggi, 25 gennaio, stava lavorando con una ditta di traslochi in via Fortore a Termoli. Purtroppo il malore non gli ha lasciato scampo. Inutili anche i tentativi dei sanitari del 118 di rianimare l’uomo. Il 59enne, residente a Guardialfiera stava lavorando a Termoli con una ditta traslochi. Il tutto sarebbe avvenuto intorno alle 17 circa.