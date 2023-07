Si sente male mentre lavora in pizzeria ma non ci sono ambulanze disponibili su Termoli “Una vergogna”

Si è sentito male mentre era a lavoro in una pizzeria della piazzetta di Termoli ma in quel momento non c’era nessuna ambulanza disponibile. E’ quanto raccontato in un posto sui social da chi ha assistito a quanto accaduto. La prima ambulanza disponibile sarebbe dovuta partire da Larino. Questo si sono sentiti rispondere al telefono i titolari della pizzeria che per fortuna sono riusciti a prestare le prime cure al giovane grazie alla fortunata presenza di un medico tra i clienti della pizzeria. L’ambulanza è poi arrivata dopo 40 minuti. “In una città di mare piena di turisti non si può avere una ambulanza in centro?”