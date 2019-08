Si sente male mentre fa il bagno, inutili i soccorsi. Dramma sulla spiaggia di Termoli

A perdere la vita un 60enne. Shock tra i bagnanti

REDAZIONE TERMOLI

Ancora un decesso sulle spiagge termolesi. Dopo l’ultimo in ordine di tempo avvenuto la scorsa settimana sul lungomare di Rio Vivo ecco che il dramma si ripete. Un bagnante di circa 60 anni ha perso la vita, probabilmente a causa di un malore, tra il lido Anna e la Cala Sveva. L’uomo è stato soccorso in acqua dai sanitari del 118 e della Misericordia. Nonostante il massaggio cardiaco per lui non c’è stato nulla da fare. Tantissime le persone che si sono radunate per capire cosa era accaduto.