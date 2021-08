Ha avuto un malore mentre si trovava in spiaggia a Petacciato e per lui non c’è stato nulla da fare. Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, 2 agosto. Tutto è accaduto in una manciata di minuti quando l’uomo ha accusato un malore, probabilmente un collasso cardiaco. I turisti che si trovavano sul posto hanno subito lanciato l’allarme ma sono stati vani tutti i soccorsi.