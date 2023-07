Si sente male mentre è in acqua, muore annegato un 51enne

Era uscito in mare per fare pesca subacquea e il suo corpo è stato rinvenuto poco dopo nei pressi della Riva in contrada Marinelle a Campomarino Lido, a pochi passi dal villaggio Diomedee.

Non c’è stato nulla da fare per l’uomo, un 51enne di Campobasso che è annegato probabilmente a seguito di un malore.

Vano il tentativo di rianimarlo da parte dei bagnini e dei sanitari del 118 Molise giunti sul posto insieme ai volontari della Misericordia di Termoli. Intervenuta anche la Capitaneria di porto di Termoli e i Carabinieri di Campomarino.