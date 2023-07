Si sente male mentre è in acqua, muore 82enne molisano

Dramma sulla spiaggia di Rio Vivo questa mattina, 11 luglio, quando un uomo di 82 anni originario del Molise ma residente in Lombardia ha perso la vita stroncato da un malore. L’anziano, stando ad una prima ricostruzione, si trovava sulla spiaggia del lungomare sud di Termoli e stava entrando in acqua probabilmente per cercare refrigerio dalle alte temperature della giornata, quando all’improvviso si è accasciato a terra. Sono immediatamente intervenuti i bagnini della Compagnia del Mare che hanno tentato di riportarlo a riva per soccorrerlo ma per l’uomo non c’era già più nulla da fare e all’arrivo i medici del 118 Molise non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono arrivati anche gli uomini della Capitaneria di Porto per le operazioni di rito e ricostruire l’esatta dinamica degli ultimi attimi di vita dell’anziano.