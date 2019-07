Si sente male mentre cammina in acqua, muore molisana a Vasto

REDAZIONE TERMOLI

Stava facendo una passeggiata in acqua, a pochi metri dalla battigia, quando all’improvviso ha avuto un malore in acqua. Dramma a Vasto nella mattinata di oggi. A perdere la vita è stata Rita Benedetto, classe 1945, residente a Vasto ma originaria di Montenero di Bisaccia. Stando a una prima ricostruzione dei fatti la donna avrebbe avuto un improvviso malore in acqua e sarebbe stata notata, già priva di sensi, dai bagnini che avevano appena preso servizio in quel tratto di spiaggia. I bagnini hanno anche provato a rianimarla ma per lei non c’è stato nulla da fare. Era stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza che, però, poi non è stata utilizzata. Sul posto sono intervenuti i militari della Guardia Costiera e i Carabinieri.