Si sente male in spiaggia, soccorsi inutili. Muore un anziano

Quando il 118 è arrivato sulla spiaggia il cuore dell’uomo era già flebile e nonostante la corsa in ospedale per lui non c’è stato nulla da fare. Dramma sulla spiaggia di Campomarino Lido dove un anziano presumibilmente ha accusato un malore mentre si trovava in spiaggia. Nonostante i soccorsi immediati del bagnino e di altre persone che si trovavano sulla spiaggia e l’arrivo del 118 il cuore dell’uomo aveva già smesso di battere quando è arrivato in pronto soccorso.