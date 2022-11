Spavento lungo via Colonia Giulia, a Venafro, dove un uomo di mezza età improvvisamente si è accasciato a terra in preda a convulsioni. Spavento e caos lungo la più trafficata strada di Venafro. Fortunatamente, di lì a poco, un’auto medica di passaggio, richiamata dalla gente, si è fermata e gli operatori sono intervenuti, hanno subito chiamato un’ambulanza del 118 che ha portato il paziente al Pronto Soccorso per le cure del caso.