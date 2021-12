“Si Scrive Molise” doppio appuntamento con Vera Gheno sabato 18 e domenica 19 dicembre

L’incontro rappresenta il via ufficiale delle attività di “Si Scrive Molise”, il laboratorio permanente sulla scrittura nonché nuovo appuntamento campobassano fra lettrici, lettori, autrici e autori, realizzato dal Comune di Campobasso e curato dalla scrittrice Valentina Farinaccio e rientra nel cartellone delle iniziative del progetto Revival – Interreg Italy-Croatia.Oltre alla presentazione di sabato 18 dicembre Vera Gheno sarà la protagonista del primo “laboratorio d’asporto” di “Si Scrive Molise”, domenica 19 dicembre, dalle 9:30 alle 12:30, mettendo a disposizione dei partecipanti la sua storia di accademica, divulgatrice ed esperta in comunicazione digitale per entrare nelle pieghe dell’argomento “La scrittura e i social network”. Tre ore preziosissime di lezione/confronto, cui sarà possibile prendere parte inviando una mail indicando il proprio nome, cognome ed età, all’indirizzo: siscrivemolise@gmail.com. Anche il “laboratorio d’asporto” di “Si scrive Molise” si terrà presso la Casa della Scuola, in via Roma 41 a Campobasso.