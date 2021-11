Si scontrano frontalmente lungo la strada del nucleo industriale, caos e disagi

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Tutto è accaduto attorno alle 13.30 di oggi, 11 novembre quando due auto si sono scontrate frontalmente lungo la strada che corre all’interno del Nucleo Industriale di Termoli. A scontrarsi sono state un Suv Audi e una Fiat Punto. L’incidente ha provocato una lunga fila di macchine in entrata e in uscita dal nucleo industriale in quello che, a tutti gli effetti, è l’orario di punta del traffico dei lavoratori. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e le ambulanze della Misericordia di Termoli. Per fortuna le condizioni dei due conducenti non sarebbero gravi.