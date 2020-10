Si scontrano auto e Tir, paura sulla Statale

Un incidente stradale si è verificato verso 19,30 di questa sera (2 ottobre) sulla Statale 87 al chilometro 211, 400 in territorio del comune di San Martino in Pensilis.

Una Golf si è scontrata con un tir a pieno carico per cause che sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri. Il tratto di strada è stato temporaneamente interdetto al traffico per permettere i soccorsi e i rilievi con l’ausilio dei tecnici dell’Anas.

Il bilancio per fortuna pare non sia grave ed è di un ferito le cui condizioni non sembravano gravi (il conducente dell’auto).