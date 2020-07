Si scontrano all’altezza di una diramazione sulla SS647, in due in ospedale

E’ di due persone finite in ospedale e ferite per fortuna in maniera lieve il bilancio di un incidente che si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 28 luglio, sulla Statale 647 dir A in territorio del Comune di Vinchiaturo. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Bojano due auto si sono scontrate all’altezza di una diramazione. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, il 118 e il personale dell’Anas che ha istituito il senso unico alternato per permettere le operazioni di rimozione dei mezzi.

