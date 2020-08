Si scontra con la moto contro un’auto e cadendo a terra si ferisce gravemente alla mano

Si viaggia a senso unico alternato sulla Statale 87 al chilometro 106 in agro di Sepino per un altro brutto incidente (avvenuto verso le 20,30) che anche questa volta vede coinvolte un’auto e una moto. Il bilancio è di un ferito (il centauro) che pare viaggiasse in direzione Benevento. Stando alle prime informazioni ha riportato contusioni multiple e sembra che a causa dell’impatto con l’auto e la caduta abbia anche perso due dita della mano. Soccorso sul posto dal 118 era in condizioni ritenute serie ma è stato comunque rianimato e portato in ospedale. Sul posto a regolare la circolazione dei mezzi in transito ci sono Carabinieri, Polizia Stradale e personale dell’Anas.

