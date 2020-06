Sì schiantano sulle auto parcheggiate, paura in via Argentina

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia Municipale. Poteva finire peggio l’incidente che si è verificato nel pomeriggio di oggi, 13 giugno, quando due auto si sarebbero schiantate su altre parcheggiate lungo il bordo della strada di via Argentina. Non è chiaro cosa possa essere accaduto fatto sta che l’incidente ha richiamato l’attenzione di alcune persone che si trovavano nelle vicinanze. I due conducenti non avrebbero riportato conseguenze fisiche a seguito dell’accaduto.