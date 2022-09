Si schiantano con lo scooter contro un muretto: 16enne ricoverato in Rianimazione

L’incidente questa notte in via Mazzini a Larino: trauma facciale per l’altra occupante del mezzo a due ruote. Il ragazzo trasferito al Neuromed in prognosi riservata

E’ ricoverato al Neuromed di Pozzilli in Rianimazione e in prognosi riservata un 16enne che nella notte tra sabato e domenica si è schiantato contro un muretto in via Mazzini, a Larino.

Tutto è accaduto in una manciata di minuti. Sullo scooter, stando ai primi riscontri, pare ci fossero due adolescenti, il 16enne e un’amica che erano reduci da una festa di compleanno. Nel tratto della salita del Pantheon lo scooter è finito contro il muro, impatto molto violento, purtroppo.

Sul posto sono arrivati subito i soccorsi: il ragazzino è stato trasferito prima presso il pronto soccorso del San Timoteo di Termoli e successivamente, viste le sue condizioni e il trauma cranico riportato, presso il Neuromed dove è intubato in rianimazione.

Non è grave, invece, l’amica: per lei un trauma facciale.