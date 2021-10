Si schianta sulla rotonda in seguito ad un malore ma l’auto non si apre, salvata dai dipendenti della palestra Gymnasium

Ha preso il controllo della sua auto in seguito ad un malore e si è schiantata contro la rotonda. E’ successo ieri sera, martedì 10 ottobre, in contrada Colle delle Api a Campobasso, nei pressi del centro Commerciale Monforte. Una signora, in preda a convulsioni, è andata a finire con la sua utilitaria sulla rotonda presente in zona. I presenti sono accorsi subito allertando il 118, ma hanno constatato che l’auto non si apriva perché era chiusa dall’interno. A questo punto sono giunti i dipendenti della palestra Gymnasium che, con sangue freddo, hanno rotto i vetri dell’auto riuscendo a liberare la donna per poterle prestare i primi soccorsi. Il resto lo hanno fatto i sanitari del 118 che sono giunti immediatamente sul posto ed hanno trasportato la malcapitata in ospedale. Un lieto fino anche grazie all’intervento degli operatori della palestra che hanno evitato un epilogo peggiore.