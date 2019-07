Si schianta su sei auto in sosta, 39enne positiva anche al test della droga

REDAZIONE TERMOLI

E’ risultata positiva all’alcool test la donna di 39 anni che nella domenica appena trascorsa, intorno alle 2 di notte circa era finita con la sua auto, una Fiat Punto, contro ben 6 auto parcheggiate in via Torino. Una volta trasportata al pronto soccorso del San Timoteo di Termoli la 39enne è risultata positiva anche ad alcuni esami per verificare e riscontrare l’assunzione di eventuali sostanze stupefacenti. Si tratta di accertamenti preliminari e si è in attesa del referto completo eseguito sulle analisi del sangue.