Si schianta contro un palo della luce per evitare un cane: 71enne in ospedale

Incidente stradale poco dopo le 12 di oggi, giovedì 29 dicembre in viale Padre Pio a Termoli. Una donna di 71 anni era alla guida della sua auto quando improvvisamente un cane avrebbe attraversato la strada. Per evitare di investire l’animale la donna avrebbe sterzato andando a sbattere contro un palo della luce posto sul marciapiede. La 71enne è stata immediatamente soccorsa dagli automobilisti che transitavano lungo la strada che hanno avvertito il 118 Molise e la Polizia Municipale intervenuta sul posto. Fortunatamente nulla di grave per la signora che è stata trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

