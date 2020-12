Si schianta contro un muro di recinzione in città, conducente miracolato

Tanto spavento ma per fortuna nessuna conseguenza seria. Ieri sera, giovedì 24 dicembre, un’auto si è schiantata contro un muretto che delimita la sede stradale lungo via America a Termoli. Per fortuna il conducente non ha riportato serie conseguenze ma è stato comunque trasportato in ospedale per accertamenti.

Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco locale che è intervenuta per la messa in sicurezza dell’area interessata e personale del 118 che ha assicurato il trasportato in ospedale del malcapitato.