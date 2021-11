Si schianta contro il passaggio a livello, paura in via Piave

L’incidente a Campobasso: un’auto ha centrato in pieno la centralina che è stata sostituita

Probabilmente un colpo di sonno alla base dell’incidente stradale che si è verificato questa sera, lunedì 22 novembre, in via Piave a Campobasso.

Un’auto, per cause che sono in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, si è schiantata contro un palo del passaggio a livello che si trova in zona, colpendo anche la centralina e l’asta che serve a bloccare il traffico durante il passaggio del treno.

Nessuna seria conseguenza per il ragazzo alla guida dell’Audi, ma solo tanto spavento. Non è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 perché il ragazzo era cosciente e non lamentava disturbi importanti.

Sul posto i tecnici per cambiare la centralina e la Polizia Locale per i rilievi del caso e per regolare la circolazione che, tuttavia, non ha subito rallentamenti.