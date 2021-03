Si schianta contro il guardrail sulla Tangenziale, conducente miracolato

Fortunatamente non ha riportato gravi ferite l’uomo alla guida di una Fiat Punto che nella serata di oggi, 14 marzo, si è andato a schiantare con l’auto contro il guardrail all’ingresso della tangenziale in direzione Termoli. Il conducente P.V. le sue iniziali, di San Salvo, è rimasto incastrato nell’abitacolo dell’auto. Si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli per far uscire l’uomo dall’auto. Immediato l’intervento dei sanitari della Misericordia di Termoli insieme al 118 Di Larino e la Croce San Gerardo che hanno provveduto a trasportare l’uomo in ospedale. Sul posto intervenuti anche i Carabinieri di Termoli per svolgere tutti i rilievi del caso.