Si schianta contro il guard rail lungo la Ss 87, paura per un 35enne

Tanto spavento e nessuna particolare conseguenza fisica per il 35enne di Cercemaggiore, rimasto coinvolto nell’incidente avvenuto nella tarda serata di ieri (sabato 24) sera lungo la statale 87. Secondo quanto appreso intorno alle 23 l’uomo, unica persona a bordo, ha perso il controllo della vettura in prossimità dell’ingresso dell’A14, ed ha terminato la propria corsa andando ad impattare violentemente contro il guard rail e ha poi arrestato la sua marcia ostruendo la corsia di marcia. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’auto permettendo un agevole intervento del medico del 118 per le cure del caso. Praticamente illeso il conducente, A.A. le iniziali, tanto da non richiedere il trasferimento al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Qualche disagio alla circolazione. Il traffico è stato bloccato fino al recupero del mezzo incidentato ed al ripristino delle condizioni dell’asfalto. Ad effettuare i rilievi di prassi la Polizia Stradale di Termoli.