VINCHIATURO. Una Passat Wolkswagen si è schiantata contro un guardrail sulla Statale 87 in territorio di Vinchiaturo. L’impatto ha causato il ferimento non grave di una persona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno provveduto ad effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e a regolare il traffico sull’arteria stradale che dopo diversi minuti è tornato alla normalità.

