Si schianta con l’auto contro un palo della luce, 31enne miracolata

REDAZIONE TERMOLI

Si era messa al volante della propria vettura probabilmente in condizioni non idonee alla guida quando, all’improvviso, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantata contro un palo della luce. Avrebbe potuto avere delle conseguenze ben più gravi l’incidente che si è verificato in via della Stazione a Campomarino. Tutto è avvenuto in una manciata di secondi tanto che la ragazza, classe 1988, non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto. Sul posto sono arrivati i medici del 118, i volontari della Misericordia di Termoli e gli agenti della Polizia Municipale di Campomarino. La giovane è stata trasferita presso il pronto soccorso del San Timoteo dove, però, si sarebbe rifiutata di entrare dando in escandescenze. 118 e Misericordia sono stati impegnati nel pomeriggio anche a Portocannone dove si sono recati per soccorrere una persona colpita da infarto che è stata trasportata in pronto soccorso a Termoli in codice rosso.