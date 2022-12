Si schianta all’ingresso della galleria Vazzieri: intervengono i Vigili del fuoco

Ha perso il controllo della sua auto finendo la sua corsa contro l’ingresso della galleria Vazzieri a Campobasso. Si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarre dall’auto un 60enne coadiuvati dal personale medico del 118. Intervenuti anche i Carabinieri, la Polstrada e il carro attrezzi. La strada è stata parzialmente chiusa al traffico il tempo necessario per le operazioni di messa in sicurezza e rimozione dell’auto.