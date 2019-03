Si scaglia contro medici e forze dell’ordine, Tso per un uomo

REDAZIONE TERMOLI

E’ stato ricoverato in psichiatria con un Tso l’uomo che nella tarda serata di ieri si è scagliato contro il personale del pronto soccorso del San Timoteo di Termoli e le forze dell’ordine intervenute sul posto per riportare la calma. Tutto è avvenuto in pochi minuti: l’uomo, che pare soffra di problemi psichici, era stato portato in pronto soccorso per essere visitato quando, all’improvviso, si è scagliato contro i medici. Sul posto sono arrivati Carabinieri e Polizia ma l’uomo si è ribellato anche contro di loro. Una volta immobilizzato è stato trasferito presso il reparto di psichiatria dove gli è stato applicato il Tso.