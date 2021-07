Si rompe la rete dell’acqua, residenti di San Felice e Montemitro chiedono soluzioni

Il problema riguarda in particolare la zona di contrada montagna tra il Comune di San Felice del Molise e Castelmauro. A segnalarlo sono diversi cittadini di Montemitro e San Felice (paesi interessati dalle utenze in questione) che chiedono una soluzione definitiva agli enti competenti. Sono frequenti le rotture della rete dell’acqua e le conseguenti interruzioni della fornitura nell’area in questione. Sono diversi i disagi per le famiglie di San Felice e Montemitro e ogni volta è necessario riparare la condotta ma questo, come evidenziano alcuni residenti, non basta. Un problema significativo, da risolvere al più presto con un intervento che possa non solo riparare il guasto ma sistemare una volta per tutte la condotta per dare una risposta ai numerosi cittadini interessati.

