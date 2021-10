E’ stata sospesa l’erogazione dell’acqua in tutta Porticone alta a causa della “rottura spontanea della condotta alimentatrice DN 300 esistente in via Firenze. Tale circostanza – si legge in una nota stampa di Acea – ha richiesto l’interruzione del flusso idrico per tutta la zona di Porticone alta. L’intervento di riparazione è iniziato alle ore 5,00 di questa mattina (7 ottobre, ndr) e dovrebbe risolversi, salvo complicazioni, entro le ore 13”.