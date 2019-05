Si rivedono dopo 44 anni i ragazzi del collegio ‘Leonardo Murialdo’

“La vita comincia a 63 anni per i murialdini!”. 1975-2019: dopo 44 anni i compagni del V liceo scientifico del ‘Leonardo Murialdo’ di Albano Laziale hanno organizzato una rimpatriata nello stesso collegio che li ha ospitati per diversi anni della loro gioventù. Anche un molisano tra i protagonisti della reunion dei diplomati del ’75 che hanno ricordato quel periodo con gioia ed emozione. Dopo il ‘rientro’ in classe, le foto tra i banchi e nel cortile dell’Istituto, ognuno ha raccontato la propria esperienza di vita dopo il collegio. E tra ricordi, risate, commozione e felicità, tutti loro hanno dimostrato di sentirsi ancora giovani e combattenti come un tempo. Tant’è che dei 23 ex studenti solo due sono in pensione. In programma già un altro incontro, sperando che questa volta la location sia in Molise! Ldn