Si riuniscono per giocare a calcio, in quattro beccati e multati per 400 euro

In azione gli agenti della Polizia Municipale di Campomarino

Non sono bastati gli inviti a restare a casa, le autocertificazioni da compilare e i controlli che si stanno facendo sempre più serrati. In basso Molise si continua a trasgredire alle norme che obbligano a restare a casa. Questa volta la multa arriva da Campomarino dove la Polizia Municipale ieri pomeriggio, 29 marzo, ha beccato quattro ragazzi che si erano riuniti, provenienti da diverse zone del paese, per giocare a calcio in uno spazio verde nella frazione di Nuova Cliternia. Ai quattro sono stati accertati ed elevati altrettanti verbali in violazione all’art. 4 del D. L. n. 19 del 25.03.2020 che prevede una sanzione, per chi è a piedi in strada senza giustificato motivo. Nello specifico gli è stato contestato il divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Ad ognuno dei contravventori è stata comminata la sanzione amministrativa di euro 400.