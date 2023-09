Si ritorna tra i banchi di scuola: prima campanella anche a Termoli

Prima campanella dell’anno anche per gli studenti termolesi che questa mattina, giovedì 14 settembre, zaino in spalla, hanno varcato i cancelli di scuola per l’inizio del nuovo anno scolastico. Tanta emozione tra alunni e genitori per il ritorno tra i banchi. Ad accoglierli nelle classi i rispettivi dirigenti scolastici con gli insegnanti. Per alcuni studenti si tratta di un ritorno in classe, per altri è il primo giorno di scuola. A tutti loro buon anno scolastico.