REDAZIONE

Ore 15. E’ iniziata la preparazione dei tappeti di fiori per le strade del centro cittadino ed in particolar modo in quelle del centro storico del capoluogo in vista della processione della Madonna dei Monti che avrà inizio, come da programma, alle ore 18. Anche sotto il Municipio di Campobasso è stato creato il consueto tappeto che è composto da fiori e sale ed è stato creato dall’associazione “Città Viva”.