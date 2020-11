Si rinnovano solo le strisce blu per i parcheggi a pagamento

Dimenticata invece tutta l’altra segnaletica orizzontale bianca per soste gratuite, stop, attraversamenti, precedenze ect. con naturali disappunti dei cittadini

VENAFRO. Ennesimo motivo di disappunto dei venafrani in materia di traffico urbano. Arriva dal recentissimo rifacimento delle strisce blu per i parcheggi a pagamento, in parallelo con la mancata ritinteggiatura del resto della segnaletica orizzontale bianca per soste gratuite, attraversamenti, stop, precedenze, direzione obbligatorie ect.. In effetti tale segnaletica bianca (con l’aggiunta del rosso per gli attraversamenti pedonali) da tempo è sbiadita e non risulta visibile da parte di pedoni ed automobilisti, per cui appare più che opportuno rifarla per prevenire possibili pericoli e conseguenze negative per tutti. Sentiamo cos’hanno da dire al riguardo i venafrani : “Sono state appena ritinteggiate perché siano assolutamente visibili anche da lontano, pensiamo, -affermano molti in città- le strisce blu per i parcheggi a pagamento istituiti sulle piazze e le strade maggiormente trafficate di Venafro. Ritinteggiatura, riteniamo, eseguita affinché il servizio in questione renda e produca al massimo sotto il profilo economico alla società interessata. Avremmo comunque accettato diversamente l’intervento se in parallelo fosse stata praticata anche la ritinteggiatura dell’intero sistema della segnaletica orizzontale bianca nell’abitato urbano venafrano. Se cioè in contemporanea, o subito dopo, fosse stato rinnovato con vernice bianca anche tutto il resto della segnaletica orizzontale, come le aree per le soste gratuite a tempo, gli stop, gli attraversamenti pedonali, le precedenze, i rallentamenti, le direzioni obbligatorie ect., ossia tutto quanto aiuta pedoni ed automobilisti a vivere e spostarsi tranquillamente in città. Invece no ! Solo le strisce blu, evidentemente perché rendano … ! Per il resto, è quanto siamo portati a pensare, noi cittadini dobbiamo arrangiarci alla meglio, visto che tanto della segnaletica orizzontale risulta sbiadito o cancellato del tutto. Ciononostante non viene rinnovato e ritinteggiato!”. La conclusione degli stessi interlocutori sul sistema delle strisce blu vigente a Venafro : “Si nota quotidianamente -afferma la gente comune- che, mentre i vigili urbani prima di sanzionare l’automobilista che sosta in maniera irregolare si guarda intorno, cerca di richiamare l’attenzione del trasgressore o dà fiato al fischietto in dotazione, non avviene altrettanto da parte del personale delle strisce blu. Trascorso il tempo consentito per la sosta breve senza munirsi del tagliando o sostando a lungo senza provvedere al predetto biglietto, tale personale procede senza indugi e senza alcuna segnalazione acustica o altro ad emettere il verbale. L’automobilista trasgressore cioè non ha tempo e possibilità di rimediare. A questo punto ci chiediamo : fanno bene quelli delle strisce blu a sanzionare senza alcun preavviso, o hanno ragione i vigili urbani a guardarsi intorno, a richiamare l’attenzione degli eventuali trasgressori ed a fischiare col supporto acustico in dotazione, alias il classico fischietto, come di solito e da sempre avviene dappertutto, prima di emettere il verbale ? Noi propendiamo per la seconda soluzione, quella attuata dalla polizia municipale, soprattutto perché si deve dare sempre e comunque la possibilità al cittadino di riparare allo sbaglio commesso”.

Tonino Atella