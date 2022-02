Si rinnova l’appuntamento con il “Carnevaletto” della Croce Rossa di Isernia

L’evento, come di consueto, è organizzato dal Comitato locale di Isernia ed è diventato un appuntamento immancabile per i più piccoli. Per l’edizione 2022 sono molteplici le novità. Innanzitutto gli appuntamenti raddoppieranno: i prossimi 26 e 27 febbraio presso l’Officina della Cultura, dalle ore 16 alle 20 si terrà un suggestivo spettacolo di marionette organizzato in collaborazione con “Il mondo dei burattini”. Previsti anche laboratori e iniziative sempre dedicate ai più piccoli. Martedì 1 marzo, dalle ore 16 alle 20, invece, presso il Palazzetto dello Sport “PalaFraraccio” di Isernia, il consueto veglione in maschera con giochi, spettacoli e intrattenimento. I Volontari della Croce Rossa di Isernia, inoltre, consegneranno merende a tutti i bambini presenti. Previsto un menù anche per celiaci. Il costo del biglietto sarà di 7 euro e il ricavato sarà utilizzato per finanziare le numerose attività che quotidianamente svolge il Comitato di Isernia della CRI a sostegno dei più bisognosi. Per poter partecipare all’iniziativa sarà obbligatorio essere in possesso di super green pass e di mascherina FFP2.

“Abbiamo atteso a lungo questo momento perché per noi e per l’intera comunità isernina vuol dire tornare alla normalità, seppur nel rispetto delle regole e delle misure di prevenzione anticovid – ha spiegato in merito il presidente del Comitato locale di Isernia, Fabio Rea –. Molto ricco il cartellone di quest’anno, organizzato con la fattiva collaborazione dei nostri Volontari e degli sponsor che come sempre sono al nostro fianco. Un ringraziamento anche all’amministrazione comunale e alla pro loco di Isernia che hanno patrocinato l’iniziativa”. Per ulteriori info contattare il numero telefonico 0865-412180, l’indirizzo email isernia@cri.it o i profili social del Comitato di Isernia della Croce Rossa Italiana.