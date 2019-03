Si rinnova la tradizione degli ‘Altari’ di San Giuseppe

REDAZIONE TERMOLI

Come vuole la tradizione anche Termoli ha onorato la festività di San Giuseppe con i ‘Veter’, gli altari dedicati al Santo, papà di Gesù. Scenografie rappresentative sempre ben curate che da ieri pomeriggio hanno visto decine e decine di fedeli in visita. Seta, nastri, pizzi, il quadro della Sacra Famiglia e diverse qualità di cibo. Pesce, verdure, frutta, dolci, olio e tre grosse pagnotte di pane su ciascuna delle quali è disegnato il bastone, la croce e la corona per indicare rispettivamente Giuseppe, Gesù e la Madonna. Sono numerosi gli altari dove è possibile recarsi in visita anche oggi. Solo per citarne alcuni: dal borgo Antico di Termoli, alla parrocchia di San Pietro e Paolo, dalla scuola d’infanzia Pantano Basso alla parrocchia di Santa Maria degli Angeli, dalla casa di riposo Opera Serena, alla scuola Campolieti.