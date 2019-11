Si ribellò alla ‘Ndrangheta e pagò con la vita la sua scelta

Esattamente 10 anni fa venne barbaramente uccisa Lea Garofalo, il ricordo del giornalista Mario Calabresi

Sono trascorsi 10 anni dalla morte di Lea Garofalo, la testimone di giustizia barbaramente uccisa dalla ‘Ndrangheta nel 2009. Una donna coraggio, la cui storia è legata a Campobasso, dove Lea visse per un periodo. Nel capoluogo di regione molisano la malavita calabrese, nel 2009, tentò di rapirla, scovando la residenza segreta assegnata alla Garofalo in una palazzina di via Sant’Antonio Abate ma la donna riuscì a sfuggire all’agguato grazie al tempestivo intervento della figlia e informò i carabinieri dell’accaduto. Così come poi, sempre a Campobasso, si è svolto uno dei processi a carico dei suoi aguzzini.

Oggi, 24 novembre 2019, anche il giornalista Mario calabresi, in un lungo post affidato ai social, ha voluto ricordare Lea Garogalo.

«Dieci anni fa – si legge – oggi veniva uccisa #LeaGarofalo, una donna che si era ribellata alle logiche della Ndrangheta e delle faide e che aveva denunciato la sua famiglia e quella dell’ex compagno, il padre di sua figlia.

Lea Garofalo, che aveva 35 anni, fu rapita e poi strangolata nel pieno centro di Milano, a un centinaio di metri dall’Arco della Pace. Il corpo venne bruciato per tre giorni in un campo affinché di lei fosse cancellata ogni traccia.

La figlia Denise, che allora aveva 17 anni, rimase ad aspettare il ritorno della madre poi andò a fare denuncia accusando il padre, che per anni si difese dicendole che la madre l’aveva abbandonata per rifarsi una vita in Australia. Denise allora decise di testimoniare contro di lui e cominciò a vivere nascosta e sotto protezione.

Il processo cominciò due anni dopo e la sera prima dell’udienza Denise venne a raccontare la sua storia nella trasmissione televisiva che facevo allora su Rai3, si chiamava #HotelPatria. Guardammo insieme le immagini della loro ultima passeggiata, riprese da una telecamera di sorveglianza, la mamma con un giubbotto scuro e Denise con il piumino bianco con il cappuccio col pelo.

Parlò della loro storia, della sua rabbia, della sua fame di giustizia, indispensabile per ricominciare a vivere, e poi mi raccontò del dolore di non sapere dove fosse stato nascosto il corpo, di non averle potuto dare sepoltura.

Solo dopo la conclusione del processo con le condanne, uno degli assassini, l’ex fidanzato di Denise, ha deciso di rivelare dove era stato bruciato e abbandonato il corpo. Un lungo scavo dell’Istituto di medicina legale di Milano ha permesso di rintracciare circa duemila frammenti ossei di Lea Garofalo e la collana che indossava.

È stato così possibile fare il funerale, il 19 ottobre del 2013, a Milano in piazza Beccaria. Denise mi chiese se volevo portare la bara della madre insieme a Don Luigi #Ciotti e al sindaco Giuliano Pisapia. Era leggera, conteneva quei frammenti di ossa che erano stati ritrovati, ma era pesante per il significato che aveva. Pesante per il dolore e il dramma di quella storia. Pesante perché Lea ha pagato con la vita ma ha lasciato un segno profondo: ha mostrato che ci si può ribellare ad una cultura criminale, alla cultura dell’omertà, del piegarsi alle logiche delle faide familiari. Che si può parlare, si può stare dalla parte dello Stato.

La sua lezione l’ha portata avanti Denise, ha testimoniato nell’Aula del tribunale con un coraggio incredibile, sapendo che sul banco degli imputati c’erano suo padre, suo zio e il suo ex fidanzato. Quel giorno andai a trovarla a Palazzo di Giustizia, nella stanza in cui i testimoni aspettano prima di essere chiamati in udienza. Ero andato per sostenerla, per cercare di alleviare la tensione. Ma non ce ne fu bisogno, aveva paura ma un’energia da vendere, aveva dentro una forza clamorosa e aveva accanto una donna speciale, una seconda madre, l’avvocato Enza Rando.

Non so più dove sia oggi Denise, ormai ha 27 anni, ne ho perse le tracce come è giusto che sia. Mi aveva detto: “Fino a quando non sentirò con le mie orecchie che queste persone pagheranno per ciò che hanno fatto io non riuscirò a costruirmi una vita”. Cinque anni fa la Corte di Cassazione ha chiuso la vicenda giudiziaria confermando le condanne all’ergastolo per il padre e gli altri assassini. Ora Denise ha finalmente una nuova vita e un nuovo nome, perché solo tagliando ogni legame con il passato si può ripartire da situazioni così compromesse e pericolose.

Se mi leggesse oggi però vorrei che sapesse che la porto sempre nel cuore, con i suoi racconti, la sua ironia, i suoi occhi lucidi, le sue felpe troppo larghe e i suoi improbabili tagli di capelli.

E se a voi capita di passare dal Parco Sempione a Milano cercate il prato della biblioteca, troverete una magnolia, è stata piantata per ricordare Lea.

#Questasera, per ricordarla Libera Contro le Mafie ha organizzato una fiaccolata che partita alle 17,30 da viale Montello 3, dove un giardino è a lei intitolato, per arrivare al Cimitero Monumentale, dove è sepolta».