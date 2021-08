Si ribaltano con l’auto sulla fondovalle Sinarca, paura per due ragazze

Sono state trasferite presso il pronto soccorso del San Timoteo ma per fortuna le loro condizioni non sarebbero gravi. Ancora un incidente in basso Molise e ancora il ribaltamento di una macchina. L’incidente si è verificato lungo la fondovalle Sinarca e ha visto coinvolta un’auto con a bordo due ragazze di Palata di 21 e 22 anni. Le due stavano percorrendo la fondovalle Sinarca all’altezza dell’azienda agricola Grimaldi quando, per cause ancora in corso di accertamento, hanno perso il controllo della macchina che si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i volontari della Misericordia di Termoli oltre ai carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente. Le due sono state trasferite in pronto soccorso al San Timoteo per gli accertamenti di rito.