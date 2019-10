Si ribalta il trattore e resta schiacciato. Alba di sangue nei campi

A perdere la vita in contrada Sabbione a Guglionesi un 41enne di San Giacomo degli Schiavoni

Stava lavorando nei campi in contrada Sabbione a Guglionesi quando, per cause ancora in corso di accertamento, il trattore sul quale si trovava si è ribaltato schiacciandolo sotto il suo peso. A perdere la vita in un drammatico incidente nei campi è stato M.T. 41enne residente a San Giacomo degli Schiavoni. La tragedia è avvenuta alle prime luci dell’alba. Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto sono subito giunti i medici del 118 e i volontari della Misericordia di Termoli che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Termoli e i vigili del fuoco del distaccamento di contrada Pantano Basso. Si attende il nulla osta della Procura per la rimozione della salma.