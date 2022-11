Si ribalta con l’auto sulla Statale, miracolato 

Un incidente autonomo si è verificato questo pomeriggio, sabato 12 novembre, lungo la Strada Statale 645, precisamente al chilometro 8+400, in territorio di Campodipietra. Per cause che sono in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, la persona al volante di un’auto ha perso il controllo della vettura che si è ribaltata. Per fortunata in quel momento non sopraggiungevano auto nella direzione opposta. Alla base del sinistro, con molta probabilità, l’asfalto reso viscido dalla pioggia caduta nelle ultime ore. Per fortuna nessuna conseguenza seria per la persona al voltante che ha riportato solo lievi escoriazioni, oltre a tanto spavento.

Sul posto i Carabinieri e personale Anas per regolare la circolazione che, tuttavia, non ha subito rallentamenti.