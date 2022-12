Si ribalta con l’auto sulla Statale, conducente miracolato

Un’autovettura, per cause ancora da accertare da parte dei carabinieri che si sono occupati dei rilievi, si è ribaltata alle prime di questa mattina sulla SS 654 al Km 8.700 tra Campodipietra e Toro. Nessuna conseguenza seria per il conducente che è stato poi medicato dai volontari del 118. Il mezzo incidentato è stato poi rimosso da una squadra di Vigili del Fuoco intervenuta da Campobasso che ha provveduto anche a mettere in sicurezza la zona.