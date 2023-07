Si ribalta con l’auto sulla Statale 17, grave un 39enne

Ha perso il controllo dell’auto e si è ribaltato sull’asfalto lungo la Statale 17, al km 198, nel tratto tra Bojano e Cantalupo nel Sannio. L’episodio questa notte, intorno alle ore 2, poco dopo una curva, mentre il conducente stava procedendo in direzione di Isernia. L’uomo alla guida, un 39enne di Castelpetroso, sarebbe rimasto ferito in maniera grave. Immediato l’intervento del personale 118 che, dove aver adagiato il ferito sull’ambulanza, lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Questa mattina sarebbe stato sottoposto ad operazione da parte dei medici del nosocomio. A soccorrere il conducente un carabiniere fuori servizio. Sul posto sono giunti anche i colleghi operanti, oltre che la Polizia Stradale, personale Anas e i Vigili del Fuoco che hanno supportato le operazioni di soccorso e proceduto alla successiva messa in sicurezza del tratto stradale.