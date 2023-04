Si ribalta con l’auto per evitare di investire un animale

Nel primo pomeriggio di oggi, verso le 15,00, un’auto in transito sulla Strada Provinciale tra Carovilli e Miranda si è ribaltata, la donna al volante, probabilmente per schivare un animale sulla carreggiata, ha dovuto compiere una manovra errata. La conducente, in stato di choc e ferita, è riuscita ad allertare i soccorsi. Sul posto sono giunti in rapida successione il personale Sanitario del 118 che ha prestato le prime cure, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco del Comando di Isernia che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto.