Se l’è vista brutta ma è uscito fortunatamente illeso il conducente della vettura che si è ribaltata lungo la Statale 158, dopo il bivio di Colli a Volturno in direzione di Cerro al Volturno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Polizia Stradale e fortunatamente nell’incidente non sono state coinvolte altre macchine nonostante il traffico intenso. Sul posto i Vigili del Fuoco di Isernia per le operazioni di messa in sicurezza della’autoveicolo, il personale del 118 per visitare il conducente, e il personale dell’ANAS per ripristinare la viabilità dell’arteria. Lunghe code durante le operazioni, in parte smaltite sulla viabilità ordinaria.

Si ribalta con l'auto, paura sulla Statale 158. Traffico in tilt