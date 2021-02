Si ribalta con l’auto in via Garibaldi, conducente miracolato

Un incidente rocambolesco che avrebbe potuto avere conseguenze più serie, ma che per fortuna si è conclusa con qualche ferita e tanta paura.

Intorno alle 21.40 di questa sera, sabato 20 febbraio, un’auto ha invaso la corsia opposta in via Garibaldi a Campobasso, all’altezza dell’Eurospin, e dopo essere salita sul marciapiede si è ribaltata. I presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi e in pochi istanti sul luogo dell’incidente sono arrivati i Vigili del Fuoco, le ambulanze del 118 e le forze dell’ordine. I Vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre l’uomo, che è rimasto sempre vigile, dalle lamiere. Una volta estratto è stato affidato ai sanitari che, dopo le prime cure effettuate sul posto, hanno trasportato l’uomo presso il pronto soccorso del Cardarelli. Per lui, per fortuna, nessuna conseguenza seria, ma ferite guaribili in pochi giorni.

Le forze dell’ordine hanno ricostruito la dinamica dell’incidente.