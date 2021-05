Si ribalta con l’auto in A14, muore 29enne. Lavorava in una società molisana

Un giovane di 29 anni originario del Venezuela ma residente a Città Sant’Angelo, Jorge Andres Amato, è morto la notte scorsa all’ospedale di Pescara dove era stato ricoverato in seguito a un incidente avvenuto lungo l’autostrada A/14 fra Pescara ovest e Francavilla al Mare in direzione nord poco dopo mezzanotte. Il giovane, dipendente di una società molisana che fa lavori di manutenzione in autostrada, stando a quanto riporta Ansa Molise, era alla guida di un furgone quando, forse a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi. Soccorso dal 118 di Chieti è stato portato in ospedale a Pescara dove è morto in Pronto Soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Pescara nord. (foto in alto e in homepage ansa.it)