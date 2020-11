Tanta paura ma sembrerebbe nessuna conseguenza grave per il conducente della macchina che questa sera, 20 novembre, si è ribaltata all’altezza della rotonda di via Dante a Termoli forse a causa della pioggia che per tutto il pomeriggio ha imperversato sul basso Molise. Sul posto i carabinieri a regolare il traffico e ad effettuare i rilievi di rito. Non è la prima volta che avvengono incidenti del genere all’altezza di quella rotonda.