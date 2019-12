Si ribalta con l’auto, 56enne trasportato in ospedale

L’incidente questa mattina intorno alle 9 alle piane di Larino

REDAZIONE TERMOLI

E’ stato trasportato in ospedale il 56enne residente a San Martino in Pensilis, A.D.M. che questa mattina è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo le piane di Larino. Erano all’incirca le 9 del mattino quando per motivi ancora al vaglio dei Carabinieri interventi sul posto l’auto sulla quale viaggiava il 56enne si è ribaltata finendo al ciglio della carreggiata. Fortunatamente nulla di grave per l’uomo che è riuscito ad uscire da solo dall’abitacolo dell’auto. Intervenuti sul posto anche i volontari del 118 Molise e i Vigili del fuoco. L’uomo ha riportato qualche escoriazione.