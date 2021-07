Ancora un incidente sulla costa molisana si è verificato attorno all’1.30 della notte di domenica quando un automobilista di San Severo ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e i volontari della Misericordia che hanno trasferito il 19enne in ospedale. Le sue condizioni per fortuna non sono gravi.